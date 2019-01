Stardesigner Philippe Starck wird 70 Eine Poet des Designs

Philippe Starck hat so ziemlich alles designt, was es zu designen gibt. Zahn- und Klobürsten, den Palast eines Präsidenten und auch das Interieur eines Weltraumhotels. Dabei ginge es weniger um die Funktion, sagte Kunsthistorikerin Gisela Möller im Dlf, sondern mehr um den Spaß an dem Objekt.

Gisela Möller im Corsogespräch mit Achim Hahn