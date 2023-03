Nachts wechselnd bewölkt, aber meist niederschlagsfrei (picture-alliance / dpa / Arno Burgi)

Stark bewölkt, von der Mitte bis in den Süden länger sonnig. Am Abend vor allem im Westen und Nordwesten aufkommende Schauer. 11 bis 22 Grad. Am morgigen Samstag im Süden und Südosten heiter und trocken. Im Nordwesten viele Wolken mit Regenschauern und Gewittern. 10 bis 20 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag wechselnd bewölkt und immer wieder Schauer, teils auch kurze Gewitter mit Graupel. Tageshöchstwerte meist zwischen 11 und 16 Grad.

