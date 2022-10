Trübes Herbstwetter (picture alliance/dpa/Jan Woitas)

Die Vorhersage:

Verbreitet stark bewölkt, in der Südhälfte zeitweise Regen, später auch an der Nordsee und in Schleswig-Holstein Schauer und Gewitter. Höchstwerte von 15 Grad im Nordwesten bis 21 Grad im Südwesten. Morgen im Norden Schauer und zwischendurch etwas Sonne, im Süden verbreitet sonnig. In der Nordhälfte 15 bis 20, in der Südhälfte 20 bis 25 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag im Nordwesten bewölkt und im Tagesverlauf zunehmende Niederschläge, teils auch starke Gewitter. Sonst nach Nebelauflösung viel Sonne. Temperaturen 17 bis 26 Grad.

Diese Nachricht wurde am 15.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.