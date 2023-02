Regenwetter in Osnabrück (picture alliance / dpa / Friso Gentsch)

Im Süden heiter bis sonnig. Tageshöchstwerte 1 bis 9 Grad. Morgen im Südwesten sowie an den Alpen wolkig, im Tagesverlauf auch länger sonnig. In den anderen Gebieten teils hochnebelartig bedeckt, im Osten und Südosten örtlich etwas Sprühregen. 3 bis 10 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag in den Niederungen Nebel oder Hochnebel. Abseits der Nebelgebiete heiter, insbesondere in höheren Lagen sowie im Westen auch sonnig. 5 bis 12 Grad.

Diese Nachricht wurde am 11.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.