Wetter Stark bewölkt, im Norden und Osten Niederschläge

Das Wetter: Verbreitet stark bewölkt. Von Nordwesten her Niederschläge. Dabei vor allem im Norden sowie in den Mittelgebirgen, am Abend auch in Ostbayern Glatteisgefahr. Im Südwesten überwiegend trocken, im Osten Schneefälle. Minus 2 bis plus 9 Grad. Morgen, an Heiligabend, verbreitet Niederschläge. Nach Nordosten nachlassende Schneefälle. 1 bis 10 Grad.

23.12.2021