Wetter Stark bewölkt, im Norden und Osten Schnee, -2 bis +9 Grad

Das Wetter: Zunehmend stark bewölkt. Im Nordosten und Osten Schneefälle sowie in Ostbayern Glatteisgefahr. Dort minus 2 bis plus 1 Grad. In der Südhälfte oft trocken bei 1 bis 9 Grad mit den höchsten Werten am Oberrhein. Morgen, an Heilig Abend, Niederschläge in der Nordhälfte und teils auch in der Mitte. Nach Nordosten nachlassende Schneefälle. Im Süden Regen. Höchstwerte 0 bis 10 Grad.

23.12.2021