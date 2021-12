Wetter Stark bewölkt, im Norden und Osten Schnee, -2 bis +9 Grad

Das Wetter: Von Norden her zunehmend bewölkt und Niederschläge. Vor allem im Norden, in den Mittelgebirgen, am Nachmittag auch in Ostbayern Glatteisgefahr. Im Südwesten und im äußersten Süden überwiegend trocken. Im Nordosten und Osten Schneefälle. Minus 2 bis 9 Grad. Morgen, an Heilig Abend, Niederschläge in der Nordhälfte und teils auch in der Mitte. Nach Nordosten nachlassende Schneefälle. Im Süden Regen. Höchstwerte 1 bis 10 Grad.

23.12.2021