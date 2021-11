Wetter Stark bewölkt, im Süden Nebel

Das Wetter: Im Norden und der Mitte vielfach stark bewölkt und etwas Sprühregen. Im Süden teils bewölkt oder neblig, teils auch heiter. Höchstwerte in der Nordhälfte 11 bis 14 Grad, sonst 7 bis 11 Grad. Morgen überwiegend stark bewölkt, im Norden und in der Mitte vereinzelt Nieselregen. Im Tagesverlauf in der Mitte und im Süden Wolkenauflockerungen. Temperaturen 6 bis 13 Grad.

