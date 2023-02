Wetter

Stark bewölkt, im Südwesten teils länger sonnig

Das Wetter: Nachts bewölkt, im Osten und Südosten etwas Regen oder Sprühregen. Im Südwesten aufgelockert bewölkt. Tiefstwerte plus 7 bis minus 5 Grad. Am Tag stark bewölkt oder hochnebelartig bedeckt. Im Osten und Südosten örtlich Sprühregen. Im Südwesten und an den Alpen auch länger sonnig. Temperaturen 3 bis 12 Grad.

12.02.2023