Im Tagesverlauf vor allem im Südwesten und Westen Auflockerungen. (Andreas Diel)

Morgen Nebel oder Hochnebel, gebietsweise auch heiter. 4 bis 12 Grad.

Die weiteren Aussichten: Am Dienstag Nebel oder Hochnebel in der Mitte und im Nordosten. Sonst heiter. In Hochlagen sonnig. Temperaturanstieg auf 5 bis 12 Grad.

Diese Nachricht wurde am 12.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.