Der Deutschlandfunk in Köln (Deutschlandradio © Markus Bollen)

Die Vorhersage:

Nachts in der Nordosthälfte gering bewölkt oder klar, örtlich Nebel. In der Südwesthälfte zunehmend wolkig und zeitweise Regen. Tiefstwerte plus 6 bis minus 4 Grad. Am Tag verbreitet stark bewölkt, im Westen und Südwesten Regen. Temperaturen von 5 Grad an der Nordsee bis 13 Grad im Südosten.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag im Nordwesten und im Südosten längere sonnige Momente, sonst viele Wolken, aber überwiegend trocken. 4 bis 12 Grad.

Diese Nachricht wurde am 26.02.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.