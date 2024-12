Wetter

Stark bewölkt mit Niederschlägen, im Norden Auflockerungen, 0 bis 8 Grad

Das Wetter: Stark bewölkt und zeitweise Regen, in höheren Lagen und im Süden Schnee. Im Nordwesten Auflockerungen. Höchstwerte 0 bis 8 Grad. Für die deutsche Nordseeküste besteht bis zum Vormittag die Gefahr einer Sturmflut. Morgen, an Heiligabend, von Süden bis zu den östlichen Mittelgebirgen Regen- und Schneeschauer, an den Alpen Schneefall. Sonst wolkig aber trocken und vereinzelt etwas Sonne. Später im Westen leichter Regen. 2 bis 8 Grad.