Wetter

Stark bewölkt mit Niederschlägen, zwischendurch Auflockerungen

Das Wetter: Meist stark bewölkt und von Südwest nach Nordost ziehende Niederschläge, anfangs teils als Schnee, später in Regen übergehend. Davor und danach Auflockerungen. Tageshöchstwerte 4 bis 14 Grad. Morgen in der Nordhälfte regnerisch. Am Nachmittag im Westen und Südwesten aufkommende Schauer und vereinzelt Gewitter. Im Süden Auflockerungen und meist trocken. Temperaturen 10 bis 21 Grad.

12.03.2023