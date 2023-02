Wetter

Stark bewölkt mit Schauern, 3 bis 11 Grad

Das Wetter: Stark bewölkt bis bedeckt, im Norden und in der Mitte Schauer. An den Alpen nachlassende Schneefälle. 3 bis 11 Grad. Morgen im Norden und Osten meist trocken. Im Westen und Süden etwas Niederschlag. In höheren Lagen anhaltender Schneefall. 3 bis 11 Grad.

03.02.2023