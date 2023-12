Winterfell (picture alliance / dpa)

Die Vorhersage:

Stark bewölkt mit einzelnen Schneeschauern. Im Südosten nachlassende Schneefälle. Höchstwerte minus 5 bis 0 Grad. Morgen in der Westhälfte zeitweise sonnig, am Abend Wolkenverdichtung und am Niederrhein einsetzender Schneefall. In der Osthälfte örtlich Schneeschauer. Temperaturen minus 4 bis plus 4 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag im Norden abklingende Schneefälle. Im Westen neue Niederschläge, zunächst oft als Schnee, später zunehmend in Regen übergehend. Im Osten und Südosten zeitweise Aufheiterungen. Minus 5 bis 1 Grad.

Diese Nachricht wurde am 02.12.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.