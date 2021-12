Wetter Stark bewölkt, teils Regen, später meist trocken

Das Wetter: Stark bewölkt oder neblig-trüb und vor allem im Südosten zunächst noch gebietsweise Regen. Später meist trocken, vor allem im Westen und Südwesten einzelne Auflockerungen. Höchsttemperaturen 3 bis 11 Grad. Morgen überwiegend stark bewölkt oder neblig-trüb, im Norden und in der Mitte etwas Regen. An der See und in den süddeutschen Mittelgebirgen im Tagesverlauf Auflockerungen, in Hochlagen und in den Alpen sonnig. 3 bis 10 Grad.

13.12.2021