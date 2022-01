Wetter Stark bewölkt und gelegentlich Regen

Das Wetter: Stark bewölkt oder neblig trüb. Mitunter Nieselregen. Nur vom Schwarzwald bis zu den Alpen in Höhenlagen sonnig. Tagestemperaturen minus 1 bis plus 6 Grad. Morgen oft regnerisch, in höheren Lagen auch Schneefall. Vom Südschwarzwald bis zum Berchtesgadener Land freundlicher. 2 bis 9 Grad.

26.01.2022