Das Wetter: Stark bewölkt und besonders in der Mitte und im Süden zeitweise Regen-, Schneeregen- oder Schneeschauer. An den Alpen längerer Schneefall. Im Norden und Nordwesten kurze Auflockerungen. Minus 1 bis 5 Grad. Morgen von Nordwest nach Südost ausbreitender Niederschlag, in der Südosthälfte bis in tiefe Lagen als Schnee. Später Übergang in Regen. 0 bis 10 Grad.

29.11.2021