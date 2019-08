Trotz stark gesunkener deutscher Exporte sieht Bundesarbeitsminister Heil Deutschland auf eine mögliche Wirtschaftskrise gut vorbereitet.

Gegenwärtig gebe es eine Abkühlung der Konjunktur, aber keinen Einbruch, sagte der SPD-Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Falls es dazu kommen sollte, sei man gerüstet. Man habe die notwendigen finanziellen Rücklagen bei der Bundesagentur für Arbeit, um Beschäftigung zu sichern.



Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden waren die Exporte im Juni um acht Prozent niedriger als vor einem Jahr. Die Ausfuhren sanken demnach binnen 12 Monaten so stark wie seit fast drei Jahren nicht mehr. Besonders groß war der Rückgang der Exporte in Länder außerhalb der EU.