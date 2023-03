Bildungsministerin

Bundesministerin für Bildung und Forschung Bettina Stark-Watzinger (FDP) (IMAGO / Metodi Popow / M. Popow)

Zum Auftakt einer Konferenz in Berlin sagte die FDP-Politikerin, diese Arbeit gehöre in die Hände der Fachminister - also in ihre und die der Landesministerien. Nur Bildungsexperten könnten für Reformen "die Arbeitsbasis schaffen" und Fehler aus der Vergangenheit vermeiden, betonte Stark-Watzinger.

Die Ministerin berät in Berlin mit Vertretern von Politik, Wissenschaft und Zivilgesellschaft über das deutsche Bildungssystem. Es gebe einen großen Mangel an Lehrkräften und einen Investitionsstau an den Schulen, sagte die FDP-Politikerin im Deutschlandfunk . Zudem fehlten flächendeckend digitale Angebote.

Von Seiten der zuständigen Landesminister von der CDU gab es zahlreiche Absagen. Der bildungspolitische Sprecher der Unionsbundestagsfraktion, Jarzombek, äußerte dafür Verständnis. Der Bund habe beim Thema Bildung nicht viel mitzureden, sagte er ebenfalls im Deutschlanfunk . Für das Thema seien die Länder zuständig. Auch ein Bündnis aus mehr als 50 Stiftungen, Verbänden und Gewerkschaften erklärte, das Treffen heute reiche nicht aus. Es sei höchste Zeit, dass Kanzler Scholz und die Ministerpräsidenten einen echten Nationalen Gipfel für einen Neustart in der Bildung einberiefen.

