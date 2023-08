Wissenschaft und Sicherheit

Deutschland und China arbeiten auf vielen Gebieten zusammen, auch in der Forschung. (picture alliance / dpa / Frank May)

Cyberbedrohungen und systemische Rivalität würden stetig zunehmen, schrieb die FDP-Politikerin in einem Beitrag für die "Frankfurter Allgemeine Zeitung". All das habe Konsequenzen für Wissenschaft und Forschung. Die Zeitenwende mache einen strategischeren Ansatz erforderlich, der das hohe Gut der Wissenschaftsfreiheit mit den sicherheitspolitischen Interessen in Einklang bringe. Missbrauch von Forschung, ausländische Einflussnahme und vor allem der ungewollte Abfluss von Know-how und Technologie ins Ausland zählten zu den Risiken, denen Forschung zunehmend ausgesetzt sei, betonte Stark-Watzinger. Daher brauche man einen sensibleren Umgang mit sicherheitsrelevanter Forschung.

Diese Nachricht wurde am 21.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.