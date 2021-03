Vor der Küste Neuseelands hat es erneut ein starkes Erdbeben gegeben.

Es wurde mit 8,1 gemessen und war der insgesamt dritte Erdstoß binnen kurzer Zeit in der Region. Die neuseeländischen Behörden gaben eine Tsunamiwarnung heraus. Für einige Gebiete wurden Evakuierungen angeordnet.



Auch aus Mittelgriechenland wird ein neues Beben gemeldet. Das seismologische Institut von Athen gab eine Stärke von 5,9 an. Es war damit etwas schwächer als das gestrige Beben der Stärke sechs in der Region Thessalien. Das staatliche Fernsehen forderte die Menschen auf, sich draußen aufzuhalten. Die Beben waren auf dem gesamten griechischen Festland zu spüren.

Diese Nachricht wurde am 04.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.