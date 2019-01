Das von der Bundesregierung verabschiedete Gesetz zur Stärkung von einkommensschwachen Familien stößt auf Kritik.

Der familienpolitische Sprecher der FDP-Fraktion im Bundestag, Aggelidis, sagte im Deutschlandfunk, die Große Koalition habe kein gutes Gesetz auf den Weg gebracht. Der große Nachteil für die Familien im bestehenden System liege nicht allein in der Höhe der Hilfen. Problematisch sei die Bürokratie. Linken-Fraktionschef Bartsch sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, es werde nur ein Teil der von Armut betroffenen Kinder ins Visier genommen. Der Paritätische Gesamtverband und der Kinderschutzbund erklärten, generelle Probleme würden nicht gelöst. Viele arme Kinder würden auch in Zukunft durch den Rost fallen und weiter in Armut leben.