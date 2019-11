Starke Unwetter am Mittelmeer

Bei Unwettern und Überschwemmungen sind in Südfrankreich mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen.

Das melden lokale Medien. Zudem werden zwei weitere Männer vermisst. Zwischen der Ferienmetropole Nizza und der Hafenstadt Toulon fuhren zeitweilig keine Züge mehr. Auch im benachbarten Italien machten Überschwemmungen und Erdrutsche viele Straßen unpassierbar. Im Aostatal wurden nach Angaben der Regionalregierung rund 1.000 Menschen von der Außenwelt abgeschnitten. In Venedig stieg das Wasser wieder an und erreichte am Vormittag einen Stand von ein Meter dreißig über dem normalen Meeresspiegel.