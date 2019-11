Unwetter haben in Frankreich und Italien Schäden verursacht.

In Südfrankreich kamen zwei Menschen ums Leben, vier weitere werden vermisst. Der französische Innenminister Castaner besuchte das Krisengebiet und sicherte den Betroffenen Unterstützung zu.



In Italien stürzte ein 30 Meter langes Stück einer Autobahnbrücke auf der A6 zwischen Turin und Savona ein. Menschen sind nach Angaben des Autobahnbetreibers nicht zu Schaden gekommen. Im Piemont starb eine Frau, als ihr Auto in einen Fluss stürzte. Im Aostatal waren rund 1.000 Menschen durch Erdrutsche von der Außenwelt abgeschnitten.