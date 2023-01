Hochwasser in Hessen (picture alliance / dpa / Boris Roessler)

In Hessen wurden an 31 Pegeln die Meldestufen überschritten, wie das Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie mitteilte. Betroffen waren vor allem die Flüsse Lahn, Fulda und Eder. Die sachsen-anhaltische Landeshochwasserzentrale teilte mit, an Bode, Holtemme und Ilse habe man einen starken Anstieg des Pegelstands verzeichnet. Auch an der Mosel in Rheinland-Pfalz und im Norden Bayerns ist die Lage durch das Winterhochwasser an vielen Orten angespannt.

Diese Nachricht wurde am 16.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.