Die Schneefälle in Bayern und Österreich sorgen weiterhin für Beeinträchtigungen.

Vielerorts kam es zu Ausfällen von Zugverbindungen und Verspätungen. Das Landratsamt im oberbayerischen Miesbach rief den Katastrophenfall aus; dort und im Landkreis Bad-Tölz/Wolfratshausen fällt bis Freitag an allen staatlichen Schulen der Unterricht aus. Auch für die kommenden Tage wird Schnee erwartet. Das österreichische Bundesland Tirol bereitet sich auf die höchste Lawinenwarnstufe vor. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor starkem Wind und Schneeverwehungen in den Bergregionen. Auf den Gipfeln seien Orkanböen möglich.



Auch im Nahen Osten sorgen starke Schnee- und Regenfälle für Straßensperrungen und Schulschließungen. In Jordanien wird vor heftigen Niederschlägen gewarnt, die zu Springfluten führen könnten.