China/Kasachstan

Erdbeben in Grenzregion China und Kasachstan. (Wang Xudong/XinHua/dpa)

Wie die US-Erdbebenwarte mitteilte, hatte das Beben die Stärke 7,0. Sein Zentrum lag in einem abgelegenen Teil der Provinz Xinjiang im Nordwesten Chinas. Dort wurden laut der Nachrichtenagentur Xinhua sechs Menschen verletzt. Etwa 60 Häuser stürzten ein.

Das kasachische Gesundheitsministerium gab an, in Almaty, der größten Stadt des Landes gebe es 44 Verletzte. In Online-Netzwerken verbreitete Videos aus der Zwei-Millionen-Einwohner-Stadt zeigten verängstigte Menschen, die in der Nacht ihre Wohnungen und Häuser verließen.

Diese Nachricht wurde am 23.01.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.