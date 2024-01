Die Provinz Xinjiang in China (Deutschlandradio)

Wie die US-Erdbebenwarte USGS mitteilte, hatte das Beben die Stärke 7,0. Sein Zentrum lag in einem abgelegenen Teil der Provinz Xinjiang im Nordwesten Chinas. Die Erschütterungen waren bis in die Nachbarländer Kirgistan und Kasachstan zu spüren. Berichte über Opfer gibt es noch nicht. In der bergigen Region leben überwiegend Uiguren. Die vorwiegend muslimisch geprägte Minderheit ist in China staatlichen Repressalien ausgesetzt.

Diese Nachricht wurde am 23.01.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.