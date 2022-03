Starkes Erdbeben in Fukushima, Japan (Deutschlandradio)

Den Angaben zufolge hatte es eine Stärke von 7,3. Die meteorologische Behörde des Landes gab eine Tsunami-Warnung auch für die angrenzende Präfektur Miyagi heraus. Ob es in der Atomruine in Fukushima Schäden gab, ist bislang nicht bekannt. Das lang anhaltende Beben war den Angaben zufolge auch in der rund 300 Kilometer entfernten japanischen Hauptstadt Tokio zu spüren. Berichten zufolge kam es dort auch zu Stromausfällen.

Das Beben ereignete sich fast auf den Tag genau elf Jahre nach der verheerenden Katastrophe von 2011. Damals hatte ein Tsunami fast 20.000 Menschen in den Tod gerissen. Im Atomkraftwerk Fukushima kam es in der Folge zu einem Super-GAU.

