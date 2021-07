In einigen Regionen Deutschlands hat Starkregen zu Überschwemmungen und Schäden geführt.

Besonders betroffen ist Nordrhein-Westfalen. Landesinnenminister Reul sprach von einer außerordentlich schwierigen Lage. In Hagen rief die Stadt alle Menschen mit Häusern und Wohnungen in Flussnähe dazu auf, sich in höhere Lagen zu begeben. Dort kommt die Bundeswehr zum Einsatz, um die Straßen freizuräumen. Auch in Düsseldorf sollten Anwohner einer Siedlung im Stadtteil Grafenberg ihre Wohnungen wegen Hochwassers verlassen. In Würselen bei Aachen stürzte das Flachdach eines Geschäfts in einem Einkaufszentrum ein. In Altena im Sauerland kam laut WDR ein Feuerwehrmann ums Leben. Er sei in den Fluten der Nette ertrunken. In Sachsen und Baden-Württemberg werden weiterhin zwei Männer vermisst, die von Wassermassen mitgerissen worden waren.



Deutschlandweit berichten Kommunen von vollgelaufenen Kellern, überschwemmten Straßen, Erdrutschen und Hochwasser.

Diese Nachricht wurde am 14.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.