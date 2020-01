In Indonesien sind durch Überschwemmungen nach starkem Regen mindestens 21 Menschen ums Leben gekommen.

Besonders von den Wassermassen betroffen waren die Hauptstadt Jakarta sowie umliegende Städte. Mehrere zehntausend Einwohner mussten in Sicherheit gebracht werden. Auch die Infrastruktur war betroffen. Die Strom- und Wasserversorgung wurde teilweise abgestellt. In der Folge stand auch der Nahverkehr still.