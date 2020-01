In Indonesien sind durch Überschwemmungen nach starkem Regen mindestens neun Menschen ums Leben gekommen.

Besonders stark von den Wassermassen betroffen waren nach Angaben der Behörden die Hauptstadt Jakarta sowie umliegende Städte. Demnach mussten mehrere zehntausend Einwohner in Sicherheit gebracht werden. Auch die Infrastruktur sei betroffen gewesen. So habe der Inlandsflughafen schließen und die Strom- und Wasserversorgung teilweise abgestellt werden müssen. In der Folge habe auch der Nahverkehr still gestanden.