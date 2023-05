Unwetter in Baden-Württemberg (Andreas Rosar/dpa)

Nach Angaben der Feuerwehr war der Zollernalbkreis besonders betroffen. So traten etwa in der Stadt Balingen Bäche über die Ufer. Auch in Rheinland-Pfalz - wie zum Beispiel im Raum Kaiserslautern - führte Starkregen in der vergangenen Nacht zu Rettungseinsätzen. Witterungsbedingte Unfälle meldete die Polizei von der Autobahn 3.

