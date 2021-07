In einigen Katastrophengebieten werden am Abend und in der Nacht neue Unwetter erwartet. Der Deutsche Wetterdienst warnt für Teile Nordrhein-Westfalens vor starkem Gewitter mit Sturmböen, Starkregen und Hagel. Eine Sprecherin betonte allerdings gegenüber der Deutschen Presse-Agentur, dass die erwarteten Niederschlagsmengen nicht vergleichbar seien mit denen der vergangenen Woche, die zur Katastrophe führten.

Dennoch sei Vorsicht geboten, wenn etwa größere Regenmengen auf verstopfte Abflüsse träfen. An der Steinbachtalsperre wurden zusätzliche Pumpenkapazitäten bereitgestellt, um den Wasserstand unterhalb einer kritischen Höhe zu halten. In Rheinland-Pfalz wurde Bewohnern von besonders stark vom Hochwasser betroffenen Gebieten ein Evakuierungsangebot gemacht.



Für Bayern warnt der Deutsche Wetterdienst ebenfalls vor Unwettern mit Starkregen, vor allem an den Alpen und im Alpenvorland. An einigen Flüssen sind nach Einschätzung des Bayrischen Landesamtes für Umwelt Sturzfluten möglich.



Sie können hier den Warnlagebericht des DWD einsehen.

Diese Nachricht wurde am 24.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.