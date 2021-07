Der Katastrophenschutz hat in der Hochwasserregion in Rheinland-Pfalz wegen der vorhergesagten Unwetter eine Notunterkunft eingerichtet.

Die zuständige Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion teilte mit, dass man die Bevölkerung in den Sozialen Medien warne und Flugblätter verteile. Es bestehe keine akute Hochwassergefahr für die Ahr. Dennoch könne es zu verstärktem Oberflächenwasser gerade in den Orten kommen, in denen die Kanalisation zerstört oder verstopft sei. Die Notunterkunft befindet sich in Leimersdorf in der Verbandsgemeinde Grafschaft. Es werden Shuttle-Busse eingesetzt. Für den Westen und Südwesten Deutschlands werden für heute lokale Unwetter mit Starkregen vorhergesagt.

Diese Nachricht wurde am 24.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.