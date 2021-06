Unwetter mit Starkregen und Sturmböen haben in vielen Regionen Deutschlands auch in der vergangenen Nacht Schäden angerichtet.

Keller und Garagen liefen voll, Unterführungen und Durchfahrten wurden überflutet, auch Fahrbahnen wurden überschwemmt und Bäume stürzten um. In manchen Orten kam der Verkehr mit Bahnen und Bussen zeitweise zum Erliegen. Am Abend war zunächst Bayern am schwersten betroffen. Ein Stadtsprecher in Landshut erklärte, ein solches Unwetter komme nur alle fünf bis zehn Jahre vor.



In der Nacht verlagerten sich die Unwetter weiter nach Norden. So meldeten die Städte Frankfurt am Main, Bochum und Krefeld viele Notrufe und Feuerwehreinsätze. Heute gelten weitere Unwetterwarnungen, vor allem in östlichen Landesteilen.

