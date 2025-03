Satellitensystem

Elon Musks "Starlink"-Internetdienst spiele sowohl für zivile als auch für militärische Nutzer eine wichtige Rolle in der Ukraine. (picture alliance / NurPhoto / STR)

Bei allen unterschiedlichen Meinungen über die ukrainische Politik würde er niemals die Starlink-Terminals abschalten, erklärte Musk auf seiner Plattform X. Starlink hatte die Ukraine nach dem Überfall durch die russischen Truppen mit tausenden Satellitenschüsseln und Endgeräten versorgt.

Unterdessen hat der polnische Außenminister Sikorski den Einsatz von Starlink im Nachbarland infrage gestellt. Das polnische Digitalisierungsministerium überweise für die Ukraine jährlich rund 50 Millionen Dollar an Starlink. Wenn sich der Anbieter als unzuverlässig erweisen sollte, wäre man gezwungen, Alternativen zu suchen. Musk, der auch Berater von US-Präsident Trump ist, entgegnete daraufhin an die Adresse des polnischen Ministers: "Sei still, kleiner Mann". Polens Präsident Duda begrüßte derweil in einem Interview des französischen Senders LCI den Vorschlag von Frankreichs Präsident Macron, Polen unter den französischen Atom-Schutzschirm zu nehmen.

