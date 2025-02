Keir Starmer (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Tayfun Salci)

In einem Gastbeitrag für die Zeitung "Telegraph" schreibt Starmer, Großbritannien könne bei der Arbeit an Sicherheitsgarantien für die Ukraine eine führende Rolle übernehmen. Das bedeute im Falle des Kriegsendes auch, Truppen vor Ort zu stationieren, falls das nötig sein sollte. Der britische Premierminister betonte, er sage das nicht leichtfertig. Aber jede Rolle bei der Gewährleistung der Sicherheit der Ukraine helfe, die Sicherheit Europas zu gewährleisten. - Der Zeitungsbeitrag wurde am Abend vor dem heutigen Gipfeltreffen in Paris veröffentlicht. Dort werden neben Starmer auch Bundeskanzler Scholz und weitere Staats- und Regierungschefs erwartet.

Die Europäer wollen beraten, wie sie mit dem Kurswechsel der US-Politik im Ukraine-Krieg umgehen. US-Außenminister Rubio und ranghohe Vertreter Russlands wollen diese Woche in Saudi-Arabien Berichten zufolge über ein Ende des russischen Angriffskriegs sprechen - ohne Beteiligung der Ukraine oder anderer europäischer Vertreter.

Diese Nachricht wurde am 17.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.