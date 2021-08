Geisterspiele im Fußball will keiner. An die trostlosen Bilder aus der vergangenen Saison kann und will man sich einfach nicht gewöhnen. Laut Bund-Länder-Beschluss dürfen die Arenen jetzt zum Saisonstart bis zur Hälfte belegt sein - in die größten dürfen maximal 25.000 Zuschauer, allerdings auch nicht mehr als die Hälfte der Kapazität. Ein Stückchen zurück zur Normalität.

Doch wer genau ins Stadion darf - das ist alles andere als klar. Denn die jeweiligen Corona-Regelungen unterscheiden sich von Bundesland zu Bundesland, von Gesundheitsamt zu Gesundheitsamt. Und oben drauf kommt noch das Hausrecht des austragenden Vereins.

Mehr zum Thema Corona-Impfung

Der 1. FC Köln zum Beispiel hat als erster Profiklub angekündigt, ab dem zweiten Heimspiel nur noch Geimpfte und Genesene zuzulassen und nur ein kleines Kontingent bereitzustellen für Menschen, die sich nicht impfen lassen können. Das ist sein gutes Recht und im Sinne des Grundgesetzes keineswegs eine Diskriminierung Ungeimpfter, eine "Impflicht durch die Hintertür" oder gar eine "Einschränkung der Menschenrechte".

(picture alliance / Geisler-Fotopress/ Christoph Hardt)"Ohne signifikante Impfquote werden wir Schwierigkeiten bekommen"

Der 1. FC Köln lässt nur noch Geimpfte und Genesene ins Stadion. Denn ohne signifikante Impfquote bestehe wieder Lockdown-Gefahr, sagte der Geschäftsführer des Fußballvereins, Alexander Wehrle, im Dlf.

Kein Wink für eine Impfpflicht

Auch andere Klubs wie Borussia Dortmund oder Bayer 04 Leverkusen setzen mehr oder weniger direkt auf 2G. Fußballvereine sind immer noch private Unternehmen, die Regeln für ihre Gäste aufstellen - und nicht etwa staatliche Instanzen. Es wird niemand gezwungen, ein Fußballspiel im Stadion anzuschauen. Doch für diejenigen, für die es wichtig ist, am Spieltag dabei zu sein, könnte es sehr wohl ein entscheidender Impuls werden. Es soll Menschen geben, die sich wegen einer Gratis-Bratwurst impfen lassen.

(imago images / Mika Volkmann)Start der Bundesliga-Saison - Wer darf ins Stadion?

Zum Start der neuen Spielzeit dürfen jetzt wieder Fans in die Arenen. Es gibt aber eine Debatte darüber, ob Ungeimpfte draußen bleiben sollen.

Und es ist ein Vorstoß mit Kalkül: Denn damit hat wieder einmal der Fußball eine hitzige, aber enorm wichtige und sinnvolle gesellschaftliche Diskussion ausgelöst: Muss aus "3G" nicht bald zwingend "2G" werden? Im Prinzip sieht das auch die Politik in NRW für Sportgroßveranstaltungen bereits so vor, der 1. FC Köln hat es nur deutlicher formuliert.

Der noch vereinzelte Ruf im Fußball nach 2G ist ein lautstarkes Signal: Sorgt endlich für einheitliche Regeln und schafft Bedingungen, in denen unser Geschäftsmodell wieder vollständig - also mit Fans im Stadion - funktioniert!

Und nein - diese Botschaft ist kein Wink für eine Impfpflicht. Es steht jedem frei, sich gegen die Corona-Impfung zu entscheiden. Doch es muss auch jedem klar sein - egal ob Sport, Kultur oder Einzelhandel: Ohne die Impfung wird es langfristig keine Normalität geben. Sie ist der einzige Weg, um unsere Gesellschaft effektiv zu schützen - und neue, vielleicht gefährlichere Virusvarianten und die Rückkehr von scharfen Maßnahmen wie Lockdowns zu verhindern. Dann sind leere Stadien nämlich das geringste Problem.

Übersicht zum Thema Coronavirus (imago / Rob Engelaar / Hollandse Hoogte)