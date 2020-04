Sicher eine gute Nachricht. Aber es ist noch zu früh, den Sekt kaltzustellen und die Masken in den Mülleimer zu werfen.

Es geht erst einmal darum festzustellen: Ist die Impfung verträglich und welche Dosis ist eigentlich nötig? Und ja, die Forscher gucken natürlich auch, ob die Probanden Antikörper gegen SARS-CoV-2 bilden. Die Antworten werden in drei bis fünf Monaten vorliegen.

Dann ist die wichtigste Frage aber noch ungeklärt: Schützt die Impfung auch tatsächlich vor COVID-19? Das können nur große Studien mit tausenden von Teilnehmern zeigen. Wenn alles sehr gut läuft beginnen die im Herbst. Und ja, es bleibt dabei: Breit verfügbar wird ein Impfstoff wohl frühestens in einem Jahr sein.

Beruhigend, dass ein Fahrplan vorliegt

Dennoch lässt die Nachricht heute aufhorchen: Es ist beruhigend, dass jetzt tatsächlich ein Fahrplan vorliegt und die ersten Schritte getan werden. Dass es so schnell geht, ist keine Selbstverständlichkeit. Auf der einen Seite haben BioNTech und andere Unternehmen und Institute Tag und Nacht gearbeitet.

Auf der anderen Seite hat auch das zuständige Paul Ehrlich Institut in Frankfurt/Main von Anfang an engen Kontakt zu allen potenziellen Impfstoffherstellern gesucht, hat beraten, Hindernisse ausgeräumt. Nur so war der schnelle Start der ersten Studie möglich. Und weitere Unternehmen wie CureVac in Tübingen oder auch das Deutsche Zentrum für Infektionsforschung werden ebenfalls demnächst mit Studien zu ihren Impfstoffkandidaten beginnen.

Über 70 Impfstoffkandidaten

Auch in China, den USA und England laufen bereits Studien. Die Weltgesundheitsorganisation zählt über 70 Impfstoffkandidaten in den Laboratorien. So ein breiter Einsatz ist auch dringend notwendig. Nur, wenn viele an den Start gehen, gibt es auch die Chance, dass einige die Ziellinie tatsächlich überqueren.

Am Ende kann es gar nicht genug Sieger geben, denn eine Firma alleine wird nicht in der Lage sein, Impfdosen für die ganze Welt zu produzieren. Einen möglichen Impfstoff dann nicht national zu horten, sondern dort preisgünstig zur Verfügung zu stellen, wo er am dringendsten benötigt wird, das ist die nächste Herausforderung. Genau heute wäre ein guter Zeitpunkt für die Politik, damit zu beginnen, hier innovative Lösungen auszuarbeiten.

