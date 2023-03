Nach Berliner Abgeordnetenhauswahl

Kai Wegner verkündet Entscheidung für Koalitionsverhandlungen mit der SPD. (picture alliance / dpa / Jörg Carstensen)

Nach dem SPD-Landesvorstand stimmte am Abend auch der Vorstand der CDU dafür. CDU-Spitzenkandidat Wegner begründete die Entscheidung mit der größeren inhaltlichen Schnittmenge mit den Sozialdemokraten. Er kündigte an, die Gespräche sollten kommende Woche beginnen. Seine Partei werde auf Augenhöhe verhandeln. Die SPD-Vorsitzende und noch amtierende Regierende Bürgermeisterin Giffey betonte, sie strebe eine gleichberechtigte Partnerschaft an.

Die Christdemokraten hatten die Wiederholungswahl zum Abgeordnetenhaus am 12. Februar mit 28,2 Prozent gewonnen. SPD und Grüne kamen jeweils auf 18,4 Prozent.

Diese Nachricht wurde am 02.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.