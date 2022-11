"Brot für die Welt" und Adveniat

Adveniat-Eröffnungsgottesdienst der Weihnachtsaktion 2022 in Trier. (schreenshot der Live-Übertragung von domradio.de)

Das katholische Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat startete seine bundesweite Sammelaktion mit einem Gottesdienst im Trierer Dom, das evangelische Hilfswerk "Brot für die Welt" mit einem Gottesdienst in Oldenburg. Die evangelische Spendenaktion steht wie im Vorjahr unter dem Motto "Eine Welt. Ein Klima. Eine Zukunft". Die Präsidentin des Hilfswerks, Pruin, betonte zum Auftakt, dass weltweit die zweieinhalbfache Menge an Lebensmitteln erzeugt würden, die nötigen seien, um alle satt zu machen. Niemand müsse hungern, so Pruin. "Brot für die Welt" fördert nach eigenen Angaben 1.800 Projekte in 90 Ländern. Das katholische Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat sammelt in den nächsten Wochen Spenden unter dem Motto "Gesundsein Fördern". Mit dem Geld werden laut Organisation Hilfsprojekte wie Gesundheitshelfer, Gemeindeteams und kirchliche Krankenhäuser gefördert. Schwerpunktländer seien Guatemala und Bolivien. Adveniat-Hauptgeschäftsführer Maier sagte, Lateinamerika befinde sich in einer dramatischen humanitären Krise.

Diese Nachricht wurde am 27.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.