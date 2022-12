"Spiegel"-Bericht

Bauarbeiten für das LNG-Terminal Lubmin (Stefan Sauer/dpa)

Wie der "Spiegel" unter Berufung auf den Betreiber Deutsche Regas berichtet, ist das Genehmigungsverfahren noch nicht abgeschlossen. Alle technischen Vorkehrungen für das in der Ostsee schwimmende LNG-Terminal seien getroffen. Es sollte eigentlich Anfang Dezember in Betrieb genommen werden. Das Amt für Landwirtschaft und Umwelt muss laut "Spiegel" zahlreiche Einsprüche von Naturschutzverbänden, Bürgern sowie Infrastrukturbetreibern prüfen. Erst dann könne die Betriebserlaubnis erteilt werden. Wie lange diese Prüfung dauere, sei unklar. Der Betreiber Deutsche Regas geht davon aus, das Terminal noch in diesem Jahr starten zu können.

