Die Trägerrakete sei in der Nacht von einem Startplatz in der Provinz Nord-Pyongan abgehoben, berichteten die staatlich kontrollierten Medien. Danach habe es jedoch ein technisches Problem mit dem Antriebssystem der dritten Raketenstufe gegeben, weshalb der geplante Flug ins All gescheitert sei. Das südkoreanische Militär teilte mit, es habe den Flug verfolgt und sei ebenfalls zu dem Schluss gekommen, dass es sich um einen Fehlstart gehandelt habe. Präsident Yoon verurteilte den Vorfall als Provokation. Zuvor hatte bereits Japan mitgeteilt, die Rakete sei über den Süden des Landes hinweg Richtung Pazifik abgefeuert worden, habe aber keine Schäden verursacht.

Nordkorea hatte zuletzt Ende Mai vergeblich versucht, einen Satelliten in die Erdumlaufbahn zu bringen. Im Oktober sei nun ein dritter Versuch geplant, hieß es.

