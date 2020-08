Start von "Sputnik 5" Belka und Strelka, die Hunde-Astronauten

Heute vor 60 Jahren startet der Satellit "Sputnik 5" mit den beiden Hunden Belka und Strelka seinen Flug in den Weltraum. Dank der Weiterentwicklung der Technik der weichen Landung kehren erstmals in der Geschichte der Raumfahrt an Bord befindliche Lebewesen sicher zurück.

Von Dirk Lorenzen

