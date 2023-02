Die Internationale Raumstation (imago / JMH-Galaxy Contact)

Wenige Minuten vor dem geplanten Start der "Crew Dragon"-Rakete des privaten Unternehmens SpaceX wurde der Vorgang am Weltraumbahnhof Cape Canaveral abgebrochen. - An Bord der ISS befinden sich derzeit sieben Besatzungsmitglieder. Vier von ihnen sollen in wenigen Tagen zurück zur Erde fliegen. Für die übrigen drei verzögert sich die Rückkehr, weil an der Sojus-Kapsel, mit der sie im September zur ISS gekommen waren, ein Leck entdeckt worden war.

Diese Nachricht wurde am 27.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.