Pandemie Startschuss für Projekte zur Überwachung des Abwassers auf das Coronavirus

Deutschlandweit sind Pilotprojekte zur Überwachung des Abwassers auf das Coronavirus Sars-CoV-2 gestartet. Wie die drei an der Koordination beteiligten Bundesministerien für Umwelt, Gesundheit und Forschung mitteilten, haben an 20 Standorten in ganz Deutschland systematische Untersuchungen begonnen. Grundlage ist die Analyse von Stuhl-Ausscheidungen, in denen sich das Coronavirus nachweisen lasse. Ziel sei, die Verbreitung in einer bestimmten Region nachzuvollziehen.

09.02.2022