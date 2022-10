Bundeskanzler Scholz, Kommissionspräsidentin von der Leyen und der Premierminister der Ukraine, Schmyhal, bei der Wiederaufbaukonferenz in Berlin (AFP / JOHN MACDOUGALL)

Scholz versprach der Regierung in Kiew erneut Unterstützung, solange dies notwendig sei. Es gehe um die Gestaltung der Zukunft der Ukraine nicht nur für die kommenden Monate, sondern für die kommenden Jahre. Um dieser Herausforderung gerecht zu werden, müssten private und staatliche Investoren der ganzen Welt zusammengebracht werden, betonte der Kanzler. Auch EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen mahnte, es dürfe keine Zeit verschwendet werden. Man brauche starke Partner wie die USA, Kanada, Japan, Großbritannien, Australien und andere Länder sowie Institutionen wie die Weltbank. Jeder Euro, jeder Dollar, jedes Pfund, jeder Yen sei eine Investition in die Ukraine, aber auch in die demokratischen Werte weltweit, erklärte von der Leyen. Die Konferenz gab schließlich das Startsignal für einen sogenannten Marshallplan - ein Programm nach dem Vorbild der US-Hilfen für Europa nach dem Zweiten Weltkrieg.

Wieviel Geld braucht die Ukraine?

Die Weltbank beziffert die bisherigen Schäden des Krieges auf 350 Milliarden Euro. Und die Kosten steigen mit jedem weiteren Kriegstag. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen schätzt den Finanzbedarf auf drei bis vier Milliarden Euro pro Monat. Eine ähnliche Summe nennt der Internationale Währungsfonds. IWF-Chefin Kristalina Georgiewa sagte bei der Konferenz, man arbeite an einem umfassenderen Hilfsprogramm für die Ukraine. Das Land selbst beziffert den Finanzbedarf insgesamt auf 750 Milliarden Dollar. Besonders dringend seien Investitionen in Krankenhäuser, Schulen, Verkehrswege und andere lebenswichtige Infrastruktur, erläuterte Präsident Selenskyj in einer per Video übertragenen Ansprache. Nach seinen Worten benötigt die Ukraine allein für das kommende Jahr 38 Milliarden US-Dollar, um das Haushaltsdefizit auszugleichen.

Morawiecki: Oligarchen-Gelder für Wiederaufbau nutzen

Polens Regierungschef Morawiecki sagte, es gebe einen großen Geldtopf, der für den Wiederaufbau verwendet werden könne - nämlich eingefrorene Werte russischer Oligarchen. Man müsse sich bewusst sein, dass für den Wiederaufbau pro Monat drei bis fünf Milliarden Dollar gebraucht würden.

G7 haben bereits Finanzhilfen für 2023 zugesagt

In diesem Jahr flossen nach Angaben der sieben führenden Industrienationen zusätzlich zur militärischen und humanitären Unterstützung bereits Budgethilfen in Höhe von 20,7 Milliarden US-Dollar. Insgesamt sind für das kommende Jahr 33,3 Milliarden Dollar zugesagt. Mit Abstand größter Geldgeber sind die USA. Deutschland ist laut Bundesfinanzministerium mit einem Anteil von 1,4 Milliarden Euro größter Geber innerhalb der EU.

Wie geht es nach der Konferenz weiter?

Konkrete Beschlüsse gab es nicht. Von der Bundesregierung hieß es lediglich, der auf der Expertenkonferenz zusammengeführte Sachverstand werde in bestehende Formate sowie in bilaterale, europäische und multilaterale Diskussionen mit ukrainischen Partnern auf internationaler Ebene Eingang finden.

Diese Nachricht wurde am 25.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.