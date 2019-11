Der Berliner Verleger Holger Friedrich ist von der Staatssicherheit der DDR verpflichtet worden.

Die Welt am Sonntag zitiert aus Akten, wonach Friedrich während seines Wehrdienstes bei der Nationalen Volksarmee Informationen über andere Soldaten weitergab und sie belastete. Der Unternehmer bestätigte die Recherchen. In der "Berliner Zeitung", die er jüngst gekauft hatte, veröffentlichte Friedrich den Fragenkatalog der "Welt am Sonntag" und seine Antworten. Darin beschreibt er, dass die Stasi ihn erpresst und vor die Wahl gestellt habe, wegen Republikflucht verurteilt zu werden oder eine Verpflichtungserklärung als Inoffizieller Mitarbeiter zu unterschreiben. Nach den Worten Friedrichs endete die Zusammenarbeit mit der Stasi, weil er sich als Mitarbeiter öffentlich zu erkennen gab.